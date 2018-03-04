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СБУ разоблачила администраторов антиукраинских групп в соцсетях

Воскресенье, 4 марта 2018, 03:39
СБУ разоблачила администраторов антиукраинских групп в соцсетях

Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве 2 администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Правоохранители задокументировали, что злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и распространяли информацию, которая дискредитирует проведение АТО", - говорится в отчете.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

"В настоящее время проверяется информация о связях пропагандистов с представителями российских спецслужб и боевиками незаконных вооруженных формирований ОРДЛО", - подчеркнули в СБУ.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст.110 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Темы: СБУОРДЛОсоцсети
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