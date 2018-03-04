СБУ разоблачила администраторов антиукраинских групп в соцсетях

Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве 2 администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Правоохранители задокументировали, что злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и распространяли информацию, которая дискредитирует проведение АТО", - говорится в отчете.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

"В настоящее время проверяется информация о связях пропагандистов с представителями российских спецслужб и боевиками незаконных вооруженных формирований ОРДЛО", - подчеркнули в СБУ.