В Крыму украинец пожаловался "полиции" на обыск в своей квартире

Севастопольский левый активист Игорь Панюта 2 марта подал жалобу на действия сотрудников "полиции", которые накануне провели обыск в его квартире.

Об этом Панюта сообщил корреспонденту Крым.Реалии.

По его словам, он зарегистрировал письменную жалобу в городском управлении полиции, а также дал устные пояснения по сути дела сотруднику службы внутренней безопасности полиции, который регистрировал жалобу.

В частности, в заявлении говорится, что 1 марта около 7:30 утра несколько вооруженных сотрудников полиции проникли в подъезд его многоквартирного дома в центре города, сломав входной замок. Затем они вошли в квартиру Панюты, сбили его с ног, положили на пол и надели на него наручники. В таком виде продержали на полу около двух часов.

По словам Панюты, обыск в его квартире продолжался примерно от 5 до 6 часов, и он был связан с делом Евгения Каракашева, задержанного в Евпатории по подозрению в экстремистских высказываниях в социальных сетях.

Во время обыска полицейские изъяли у Панюты его украинские паспорта, компьютеры, мобильные телефоны, флешки, а также бумажный архив, включая вырезки из газеты "Слава Севастополя" за 1998 год, которые, по мнению Панюты, не имели никакого отношения к делу Каракашева, с которым он познакомился значительно позже.

Во время обыска, на сына Панюты Ростислава, который в это время находился в квартире, полицейские также надели наручники, положили на пол. У него также забрали мобильный телефон.

После обыска российские полицейские отвезли Панюту в отделение полиции на допрос, который продолжался от 5 до 6 часов, после чего его отпустили домой.

По словам Панюты, сотрудник полиции, который принял его жалобу сказал ему, что вероятность положительного рассмотрения жалобы "очень невелика".

1 марта в Севастополе прошли обыски в домах левых активистов Алексея Шестаковича, Алексея Присяжнюка, Игоря Панюты, Ивана Маркова и Артема Воробьева. Они предполагают, что обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении анархиста из Евпатории Евгения Каракашева, которого подозревают в экстремистских высказываниях в социальных сетях.

После обысков и задержаний 1 марта в аннексированном Севастополе Алексея Шестаковича и Ивана Маркова арестовали на 10 суток.