Спикер МВД: задержанные на коленях в снегу - это не унижение

Спикер МВД Артем Шевченко заявляет, что непродолжительное пребывание задержанных митингующих на коленях во время штурма палаточного городка под Верховной Радой в субботу не было унижением.

Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Facebook, комментируя возмущение, которое вызвали в соцсетях фото правоохранителей, держащих задержанных на коленях в снегу.

"Относительно воплей о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в ​​транспорт это - никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него", - заявил Шевченко.

По его словам, такой способ контроля был выбран именно для того, чтобы не класть задержанных на снегу лицом вниз.

Шевченко выразил удивление, что этих базовых тактических правил "не знает нардеп Мустафа Найем, который сам был причастен к набору в патрульную полицию в нескольких городах в 2015-2016 годах".

"При этом вчера утром под ВР уже задержанным, которые сидели на корточках или стояли на коленях, позволяли общаться, курить и не били", - добавил представитель МВД.

По его убеждению, степень жесткости действий полиции в субботу утром не была чрезмерной, учитывая "опыт постоянных столкновений, спровоцированных митингующими; их установка на агрессию; имеющуюся оперативную информацию о возможном наличии оружия (которая подтвердилась в ходе обысков), а также трагический опыт 31 августа 2015 года, когда под ВР граната унесли жизни 4 гвардейцев".

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими. Полицейские демонтировали палатки под ВР.

Фотографии с задержанными протестующими, стоящими на коленях, вызвали возмущение в соцсетях.

В частности, нардеп от БПП Мустафа Найем заявил, что будет инициировать проведение специального расследования этих фактов в рамках парламентского контроля.

"Это в каких инструкциях прописано - ставить задержанных на колени и позировать на камеры, держа людей за шиворот как скот?!", - возмутился он.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также возмутилась тем, что задержанных ставили на колени.

Она отметила, что ее отношение к палаточному городку и депутатам, "которые его разбили и мучили Киев 6 месяцев, неизменно-критическое".

"Но я не могу воспринимать эти фото, где людей держат на коленях (о ком бы ни шла речь)... Задерживать правонарушителей с применением силы - это понятно и это право полиции. Задерживать и унижать - это неправильно и также перечеркивает справедливые действия полиции", - считает Геращенко.

Руководитель секретариата Уполномоченного по правам человека Богдан Крикливенко также заявил о намерении задать вопрос о таком обращении с задержанными в официальных запросах к следственным органам.

"Возникают вопросы, которые мы зададим следственным органам в официальных запросах: Что за странный статус "свидетели" у более 100 человек, которые силой доставлены в различные отделения полиции, опрошены и отпущены? Какие были основания для применения силы и спецсредств, что привело к таким телесным повреждениям? Что это за методы обращения с людьми, когда их ставят на колени, в мороз (-7), на снегу и прочее?", - написал он.