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Прокуратура Крыма: за организацию "выборов" - до 15 лет тюрьмы

Воскресенье, 4 марта 2018, 13:52
Прокуратура Крыма: за организацию выборов - до 15 лет тюрьмы

Прокуратура Автономной Республики Крым предупреждает граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму, им грозит ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Об этом в комментарии "Крым.Реалии ТВ" рассказал заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

"Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15-ти лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление", - сообщил Удовиченко.

В прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, грозит преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее прокуратура АРК призвала крымчан не участвовать в организации выборов президента России в аннексированном Крыму.

Прокуратура АРК может привлечь к ответственности 10 тысяч членов избирательных комиссий, организующих российские выборы в аннексированном Крыму.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину российской аннексии Крыма.

Президент Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Темы: Крымпрокуратуравиборы
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