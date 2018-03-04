Путин: РФ никогда не выдаст Штатам подозреваемых во вмешательстве в выборы

Президен РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выдаст своих граждан, которых Штаты подозревают в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года.

Как сообщает Интерфакс, об этом Путин заявил в интервью NBC News, отрывок которого телеканал опубликовал 4 марта.

"В интервью Путин заявляет, что его правительство не имеет никакого отношения к какому-либо вмешательству на выборах в 2016 году", - отмечает телеканал.

На вопрос ведущей, экстрадирует ли РФ подозреваемых во вмешательстве в выборы граждан, Путин ответил: "Никогда... никогда Россия не экстрадирует своих граждан, также как и США".

"Я знаю, что они не представляют российское государство, российские власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали что-то, пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим", - заявил президент РФ.

Как сообщает РБК, ранее Путин в интервью NBC News заявил, что перед официальным обвинением россиян американские чиновники должны были направить запрос в Генпрокуратуру России.

"Дайте нам этот документ, дайте нам официальный запрос", - заявил Путин, подчеркивая, что подобные заявления должны передаваться "по официальным каналам, а не идти через прессу и с криками в конгрессе США".

Путин заявил также, что Россия не может преследовать в уголовном порядке людей, которые не нарушали российских законов.

Как известно, 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 граждан РФ во вмешательстве в выборы президента США. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками "фабрики троллей".

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть США. Двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще 4 - в краже личных данных других людей.

Также Штатs обвиняет 3 российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрика троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering", всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.