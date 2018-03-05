Мэй и Трамп назвали РФ ответственной за гуманиатрную катастрофу в Сирии

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Понедельник, 5 марта 2018, 00:33

В ходе телефонных переговоров премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп назвали сирийский режим и Россию ответственными за страдания мирных жителей Восточной Гуты.

Об этом говорится в заявлении представителя канцелярии британского премьера по итогам переговоров.

"Они обсудили ужасающую гуманитарную ситуацию в Восточной Гуте. Они согласились с тем, что это гуманитарная катастрофа и главная ответственность за душераздирающие человеческие страдания лежит на сирийском режиме и России, основном стороннике режима", - сказано в заявлении.

Лидеры двух стран договорились, что Россия и другие, имеющие влияние на сирийский режим, должны действовать сейчас, чтобы прекратить его кампанию жестокости и защитить мирных жителей.

Ранее США и Германия призвали Россию прекратить участие в бомбардировке сирийской Восточной Гуты и убедить режим Башара Асада прекратить наступательные операции против гражданского населения.

Как известно, 24 февраля СБ ООН принял резолюцию по Сирии, по которой в стране должно быть введено 30-дневное перемирие с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых. Однако гуманитарное перемирие постоянно нарушается.

По данным наблюдателей, за последние недели в расположенном вблизи Дамаска анклаве Восточная Гута погибли около 700 гражданских лиц.

В районе, котрый со всех сторон заблокирован правительственными войсками, находятся около 400 тыс. людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Темы: Сирия Росcия Великобритания США
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