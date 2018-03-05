С фасада Музея выдающихся деятелей украинской культуры неизвестные украли бронзовый бюст Леси Украинки.

Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

"3 марта, ночью, был цинично украден бюст Леси Украинский с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г.. работает музей поэтессы", - сказано в сообщении.

Музейщики подчеркивают, что украденная скульптура не является типичным изделием из цветного металла, это произведение искусства и памятник истории и культуры.

Бюст писательницы и памятная доска составляют единую композицию и выполнены из бронзы. Авторы работы - скульптор Галина Кальченко и архитектор Анатолий Игнащенко.

Эта скульптурная композиция была установлена ​​в 1971 г.. К 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО.

Как сообщается, по факту кражи полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, в конце февраля было обнаружено, что с памятника на могиле поэтессы на Байковом кладбище в Киеве украдены бронзовые гирлянды.

Украшения с памятника Леси Украинки исчезают уже не впервые.

В частности, их похищали в августе 2010 года.

В апреле 2017 года с постамента похитили 2 бронзовых элемента. Вскоре полиция задержала вора, который снял с памятника известной писательницы бронзовые детали, разбил их и за 300 гривен сдал на металлолом.