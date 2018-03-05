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Разведение боевых сил на Донбассе не состоится - СЦКК

Понедельник, 5 марта 2018, 09:32
Разведение боевых сил на Донбассе не состоится - СЦКК

В районе пгт Станица Луганская Луганской области в понедельник, 5 марта, не состоится разведение сил и средств.

Об этом заявил представитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и разграничения сторон Роман Юрчило, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, на сегодня незаконные вооруженные формирования не соблюдают договоренности, поэтому сейчас речь идет о режиме прекращения огня.

"Они открыли огонь в районе двух населенных пунктов уже буквально спустя час после очередного полного прекращения огня с 00:01 5 марта. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не состоится", - сказал Юрчило.

Ранее сообщалось, что в районе Станицы Луганской в ​​зоне АТО в начале марта может состояться разведение сил и средств.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОАТОДонбассМинские соглашения
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