Разведение боевых сил на Донбассе не состоится - СЦКК

6709 просмотров
Понедельник, 5 марта 2018, 10:32

В районе пгт Станица Луганская Луганской области в понедельник, 5 марта, не состоится разведение сил и средств.

Об этом заявил представитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и разграничения сторон Роман Юрчило, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, на сегодня незаконные вооруженные формирования не соблюдают договоренности, поэтому сейчас речь идет о режиме прекращения огня.

"Они открыли огонь в районе двух населенных пунктов уже буквально спустя час после очередного полного прекращения огня с 00:01 5 марта. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не состоится", - сказал Юрчило.

Ранее сообщалось, что в районе Станицы Луганской в ​​зоне АТО в начале марта может состояться разведение сил и средств.

Украинская правда
Темы: ОРДЛО АТО Донбасс Минские соглашения
powered by lun.ua
По теме
СБУ разоблачила администраторов антиукраинских групп в соцсетях 4 марта 2018, 04:39
Работа ДФС восстановлена - Жебривский 3 марта 2018, 18:05
Полторак: Россия 4 года не выполняет своих обязательств по "Минску" 3 марта 2018, 13:49
Все новости
Главные новости
Минсоцполитики изменит механизм начисления пенсий
В Украине по обвинению в шпионаже судят 33-летнего белоруса
34% переплаты за газ компенсирует "Газпром" - "Нафтогаз"
ЕС официально снял санкции с Елены Лукаш и Сергея Клюева
Все новости
здоровье

Чем нам вредит кофе, и сколько ее лучше пить

спорт

36 способов сжечь лишние калории за час