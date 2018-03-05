В Британии госпитализирован бывший российский шпион

В Великобритании в торговом центре женщине и мужчине стало плохо. Их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.

Об этом сообщает ВВС.

По информации издания, отравленный человек - 66-летний российский разведчик Сергей Скрипаль. Его осудили за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его передали Лондону в рамках "обмена шпионами".

Инцидент произошел в британском городе Солсбери. Мужчину и женщину обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в торговом центре города.

По информации полиции, мужчина и женщина находятся в реанимации. Они в критическом состоянии, видимых повреждений на телах нет.

Отмечается, что после госпитализации, торговый центр окружили специалисты в защитных костюмах. Они чистили прилегающую территорию. Само вещество, которым вероятно отравили людей, не идентифицировали.

The Guardian пишет, что мужчину и женщину, вероятно, отравили фентанилом.

Кроме того, полиция приехала в дом Скрипаля в Солсбери.

Как известно, Сергей Скрипаль является отставным офицером военной разведки в России. В 2006 году в РФ его посадили в тюрьму на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании.

Скрипаля осудили за то, что он передал информацию тайной разведке Великобритании MI6 о российских шпионах, работающих под прикрытием в Европе.

В России утверждали, что Скрипачу заплатили 100 тысяч долларов за информацию, которую он передавал с 1990-х годов.

Скрипаль получил убежище в стране в рамках обмена между США и Россией в 2010 году. Его помиловал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев. Тогда Россия, кроме Скрипаля, выслала в США Игоря Сутягина, Александра Запорожского и Геннадия Василенко.