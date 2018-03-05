В Британии госпитализирован бывший российский шпион
В Великобритании в торговом центре женщине и мужчине стало плохо. Их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
Об этом сообщает ВВС.
По информации издания, отравленный человек - 66-летний российский разведчик Сергей Скрипаль. Его осудили за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его передали Лондону в рамках "обмена шпионами".
Инцидент произошел в британском городе Солсбери. Мужчину и женщину обнаружили бессознательными на скамейке в торговом центре города.
По информации полиции, мужчина и женщина находятся в реанимации. Они в критическом состоянии, видимых повреждений на телах нет.
Отмечается, что после госпитализации, торговый центр окружили специалисты в защитных костюмах. Они чистили прилегающую территорию. Само вещество, которым вероятно отравили людей, не идентифицировали.
The Guardian пишет, что мужчину и женщину, вероятно, отравили фентанилом.
Кроме того, полиция приехала в дом Скрипаля в Солсбери.
Как известно, Сергей Скрипаль является отставным офицером военной разведки в России. В 2006 году в РФ его посадили в тюрьму на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании.
Скрипаля осудили за то, что он передал информацию тайной разведке Великобритании MI6 о российских шпионах, работающих под прикрытием в Европе.
В России утверждали, что Скрипачу заплатили 100 тысяч долларов за информацию, которую он передавал с 1990-х годов.
Скрипаль получил убежище в стране в рамках обмена между США и Россией в 2010 году. Его помиловал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев. Тогда Россия, кроме Скрипаля, выслала в США Игоря Сутягина, Александра Запорожского и Геннадия Василенко.