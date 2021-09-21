Третьему россиянину выдвинули обвинения по отравлению Скрипалей в Солсбери

В британской полиции сообщили о выдвижении обвинений третьему россиянину по имени Сергей Федотов в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Как считается, россиянин, который использовал имя Сергей Федотов и которому около 50 лет, работал в том же российском военном подразделении, что и Александр Петров и Руслан Боширов. В Скотленд-Ярде сообщили, что все трое работали на российское ГРУ.

Дин Хэйдон, представитель полиции Лондона, заявил, что все они ранее могли действовать вместе в Болгарии, Чехии и возможно других странах. Считается, что в Британии до инцидента в Солсбери они не действовали, хотя и бывали на территории Соединенного Королевства.

"Все они работали вместе от имени РФ в рамках операций за пределами России. Все они - опасные люди... Они пытались убить людей на территории Британии и неизвестными способами ввезли чрезвычайно опасное химическое оружие", - цитируют его.

Хэйдон сказал также, что реальное имя Федотова на самом деле - Денис Сергеев, Боширова - Александр Мишкин, Петрова - Анатолий Чепига. По его словам, следователи знали о причастности Федотова с тех пор, как идентифицировали Петрова и Боширова, но в силу осложняющих обстоятельств не могли сразу предъявить ему обвинение.

Федотов прибыл в аэропорт "Хитроу" в 11:00 утра 2 марта 2018 года, жил в гостинице в центре Лондона и несколько раз в течение недели встречался с "Петровым" и "Бошировым", но не отправился вместе с ними в Солсбери, где они 4 марта осуществили атаку. В отличие от гостиницы, где проживали эти двое, в гостинице Сергеева никаких следов "Новичка" не обнаружили.

Его обратный рейс отправился из "Хитроу" в 13:45 4 марта. За 5 минут до того Петров и Боширов в Солсбери садились на обратный поезд в Лондон, и вылетели из столицы в 22:30 того же вечера.

Как и "Петрова" с "Бошировым", Федотова-Сергеева обвиняют в покушении на убийство Скрипаля и полицейского Ника Бейли, который пострадал после того, как заходил в дом Скрипалей; также в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, нанесении тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Бейли, а также владении и использовании "Новичка" вопреки международному запрету.

Федотова-Сергеева объявили в розыск по линии Интерпола.

Хэйдон рассказал, что в расследовании не было сотрудничества с российской стороной и очень маловероятно, что трех подозреваемых удастся доставить в Великобританию для суда.

Полиция продолжает выяснять, могли ли быть причастны к атаке еще и другие люди, и в будущем может выдвинуть обвинения в причастности к смерти британки Дон Стерджесс и отравлению ее партнера Чарли Роули, который случайно нашел выброшенный флакон из-под яда.

Как известно, 5 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент "Новичок" российского происхождения.

Позже, 30 июня, произошло отравление "Новичком" двух человек в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил.

Стерджесс нашла флакон от духов, в котором был "Новичок", и воспользовалась им. Сам Роули провел в коме две недели.

В Лондоне ранее заявляли, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление в Солсбери. Москва обвинения отвергает.