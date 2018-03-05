В феврале Порошенко получил почти миллион банковскими процентами

В феврале президент Украины Петр Порошенко получил 915 266 тысяч гривен как проценты по вкладам в Международном инвестиционном банке, конечным бенефициаром которого является он сам.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Его президент внес в электронной декларации 5 марта.

Согласно предоставленной информации, Порошенко задекларировал проценты по трем вкладам - 100 тысяч 074 гривен, 283 тысячи 543 гривен и 531 тысяча 643 гривен.

Как известно, в январе 2018 года Петр Порошенко задекларировал доход в сумме 1,029 млн гривен в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке, конечным бенефициаром которого является он сам.

3 ноября 2017 года Порошенко уже вносил в Единый реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в доходах за текущий год. Там также сообщалось о получении процентного дохода от вкладов в МИБ в сумме 1, 082 493 млн гривен.

За 2016 год Порошенко декларировал доходы в сумме 12 295 570 грн.

В электронной декларации главы государства за 2015 год содержатся данные о правах собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, в Венгрии, Литве и КНР, на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах, и доходы - зарплата в сумме 121 054 грн, проценты в сумме 12 375 404 и инвестиционные доходы в сумме 49 665 361 грн.