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Боевики сообщили о взрыве авто в Донецке

Понедельник, 5 марта 2018, 22:14

В оккупированном Донецке взорвали автомобиль, один человек погиб, еще один ранен.

Об этом сообщают СМИ боевиков.

"В результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения. Взрыв произошел на проезжей части напротив РСК "Олимпийский". Сейчас всю прилегающую территорию оцеплено, а движение на этом участке перекрыто", - отмечается в сообщении.

Взрыв произошел вечером 5 марта возле республиканского спорткомплекса "Олимпийский", на улице Артема.

Темы: ДонецкОРДЛОавтовзрыв
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