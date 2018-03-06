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У Порошенко прокомментировали ДТП с участием кортежа

Вторник, 6 марта 2018, 13:44

Президент Петр Порошенко поручил оказать пострадавшему в ДТП с участием полицейского сопровождения его кортежа всю необходимую помощь.

Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь", - написал Цеголко в Facebook.



Ранее сообщалось, что служебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил в центре Киева пожилого мужчину.
ДТП произошло на пересечении улиц Шелковичной и Институтской.

В полиции пояснили, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика.

Пострадавший - мужчина 1930 года рождения. Сотрудники полиции, которые находились в автомобиле, сразу предоставили ему медицинскую помощь. По предварительным данным, у мужчины перелом ноги и сотрясение мозга.

Источники УП в Нацполиции сообщили, что автомобиль полиции был в кортеже президента Порошенко.

Украинская правда
Темы: ДТППорошенко
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