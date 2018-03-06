Порошенко рассказал об угрозе вмешательства России в украинские выборы

Президент Петр Порошенко считает чрезвычайно высокой угрозу вмешательства России в украинские выборы.

Об этом в интервью британскому изданию "Financial Times" он ответил на вопрос об обеспокоенности возможным вмешательством.

"Мы стараемся сделать все возможное, но мы считаем эту угрозу чрезвычайно высокой", – отметил президент.

В частности, Порошенко утверждает, что "пытался защитить Украину от угроз гибридной войны", включая систему российских фейковых новостей и использования социальных сетей.

Вместе с тем глава государства сказал, что надеется на использование опыта немецкого и французского законодательства против фейковых новостей.

"У нас есть эффективное сотрудничество и стратегическая коммуникация с нашими партнерами", – сказал Порошенко.

Он также отметил "эффективное сотрудничество" со спецслужбами США, Канады и Великобритании.

Кроме того, президент отметил, что Россия использует "огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях".

"И поэтому я делаю такие вещи, как прекращение российского телевизионного вещания и блокировка российских социальных медиа, потому что они (россияне – УП) используют их для пропагандистской войны", – отметил Порошенко.

Как известно, 16 февраля Минюст США предъявил обвинения по 13 гражданам РФ во вмешательстве в выборы президента США. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками "фабрики троллей".