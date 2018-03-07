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Взрыв в Киеве: экс-беркутовец бросил гранату в сотрудников СБУ и скрылся

Среда, 7 марта 2018, 10:53
Взрыв в Киеве: экс-беркутовец бросил гранату в сотрудников СБУ и скрылся

Служба безопасности Украины говорит, что инцидент со взрывом и пострадавшим в Киеве произошел во время спецоперации по задержанию полицейского-торговца оружием.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Перед ее комментарием телеведущая описала, что произошло: неизвестные напали на водителя авто Toyota Camry возле станции метро "Лесная". По словам очевидцев, преступники бросили 2 гранаты в автомобиль возле остановки общественного транспорта, машина загорелась, водитель получил осколочные ранения. Его доставили в больницу.

По словам Гитлянской, это была спецоперация СБУ, во время которой сотрудники спецслужбы пытались задержать полицейского, торгующего оружием. Однако преступник, поняв намерения правоохранителей, швырнул в них гранату и убежал. В результате взрыва легкие телесные повреждения получил сотрудник службы.

Ведущая спросила пресс-секретаря, правдива ли информация журналистов, что торговец оружием - это бывший работник спецподразделения "Беркут", сержант полиции полка особого назначения Владимир Иващенко.

Гитлянская сказала, что отношение к бывшему "Беркута" преступник действительно имеет, однако отказалась назвать его имя. При этом она подтвердила, что должность беглеца названа верно.

По ее словам, полиция возбудила по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Преступника разыскивают.

 
 
Фото: dtp.kiev.ua
 
Фото: dtp.kiev.ua
 
Фото: dtp.kiev.ua

Как сообщалось, в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" произошли взрывы, от которых загорелся автомобиль.

Очевидцы утверждают, что автомобиль загорелся после взрыва двух гранат, один человек получил ранения, с места происшествия скрылись двое вооруженных лиц.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Киевчрезвычайное происшествиеСБУполиция
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