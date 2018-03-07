Сына заместителя министра отправили под ночной домашний арест

Сына заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаила отправили под ночной домашний арест.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе прокуратуры Киева, такую меру пресечения суд избрал всем трем подозреваемым по делу о разбойном нападении на курьера.

Заседание по двум из них, в частности, Ковтунца-младшего, состоялось 7 марта, еще одному меру пресечения избрали 6 марта.

Подозреваемые обязаны не покидать место жительства с 21 по 6 часов. Срок действия постановления – до 4 мая.

Ранее стало известно, что Ковтунець является фигурантом дела о разбойном нападении на курьера.

3 марта в ему сообщили о подозрении.

Всего в деле 3 подозреваемых. По версии следствия, они, сговорившись между собой, заказали через интернет-магазин iPhone 8+ и напали на курьера, который привез телефон на место встречи.