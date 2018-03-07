Сына заместителя министра отправили под ночной домашний арест

4367 просмотров
Среда, 7 марта 2018, 15:07

Сына заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаила отправили под ночной домашний арест.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе прокуратуры Киева, такую меру пресечения суд избрал всем трем подозреваемым по делу о разбойном нападении на курьера.

Заседание по двум из них, в частности, Ковтунца-младшего, состоялось 7 марта, еще одному меру пресечения избрали 6 марта.

Подозреваемые обязаны не покидать место жительства с 21 по 6 часов. Срок действия постановления – до 4 мая.

Ранее стало известно, что Ковтунець является фигурантом дела о разбойном нападении на курьера.

3 марта в ему сообщили о подозрении.

Всего в деле 3 подозреваемых. По версии следствия, они, сговорившись между собой, заказали через интернет-магазин iPhone 8+ и напали на курьера, который привез телефон на место встречи.

Соня Лукашова, для УП
Темы: Киев криминал суд
powered by lun.ua
По теме
В Институте сердца объяснили, почему Крысина положили в детское отделение 7 марта 2018, 14:54
Взрыв в Киеве: экс-беркутовец бросил гранату в сотрудников СБУ и скрылся 7 марта 2018, 11:53
В Киеве общественный транспорт курсирует с отклонением от графика 7 марта 2018, 09:51
Все новости
Главные новости
Суд разрешил заочное следствие по Курченко
Прокуратура разыскивает более 4 тысяч военных Крыма из-за дезертирства
Боевики обвинили вернувшихся после обмена людей в работе на СБУ
Сына заместителя министра отправили под ночной домашний арест
Все новости
киев

В центре Киева открылось пространство для бесплатных "девичников"

Фото

Фото дня: почему лед на озере Мичиган стал голубым