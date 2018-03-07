Сирийская группировка взяла на себя ответственность за крушение российского АН-26

Сирийская группировка "Джейш аль-Ислам" заявила, что самолет Ан-26, который разбился с российскими военными на борту 6 марта, был сбит.

Об этом сообщает "Meduza", со ссылкой на ливанское издание Ad-Diyar.

Отмечается, что огонь по самолету был открыт из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли.

"Уничтожение российского самолета, стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте", - сказано в заявлении "Джейш аль-Ислам", которое цитирует ливанское издание.

Как известно, 6 марта в Сирии при заходе на посадку в районе базы Хмеймим разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26. Все 39 человек, находившихся на борту, погибли.

Сообщалось, что во время аварии российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, в том числе генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие по контракту.

В российском Минобороны заявили, что огневого воздействия по самолету не было, а причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.