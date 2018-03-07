Суд разрешил заочное следствие по Курченко

Печерский райсуд Киева в среду предоставил Генпрокуратуре разрешение на заочное расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Как сообщил процессуальный руководитель в уголовном производстве Константин Кулик, 07.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Курченко С.В." - написала она.

Сарган напомнила, что разрешение касается расследования в уголовном производстве по подозрению Курченко в создании преступной организации, а также в совершении в ее составе ряда уголовных правонарушений.

Она рассказала, что олигарх подозревается в завладении чужим имуществом, огромными средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики, в уклонении от уплаты налогов, отмывании доходов, полученных преступным путем, и организации фиктивного предпринимательства.

По информации пресс-секретаря, преступная организация Курченко причинила убытки, которые достигают более 14 миллиардов гривень.

Она рассказала, что по соответствующим фактам Курченко сообщено о подозрении, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как известно, Курченко с февраля 2014 года находится за пределами Украины, где скрывается от следствия. Он объявлен в розыск.

Подозреваемому постановлением следственного судьи избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Раніше повідомлялося, що компанії, підконтрольні "бухгалтеру Сім'ї Януковича", втікачу Сергію Курченку, є найбільшими експортерами нелегального експорту вугілля з окупованих територій Донбасу до країн Європи.