В Черное море вошел корабль США с морской пехотой на борту

391 просмотр
Четверг, 8 марта 2018, 05:53

Десантный корабль USS "Oak Hill" LSD 51 ВМС США вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США.

В насстоящее время корабль, на борту которого находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов, идет к берегам Румынии.

Ожидается, что "Oak Hill" примет участие в военных учениях "Весенний шторм 2018" (Spring Storm 2018), которые пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца.

В частности, планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.

"Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота по обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО",  заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты, полковник Фаррелл Салливан.

Темы: США Черное море
powered by lun.ua
По теме
США изучают ситуацию с отравлением Скрипаля 8 марта 2018, 01:42
Госдеп: "Газпрому" не удалось выставить Украину как ненадежного партнера 8 марта 2018, 00:50
Трамп пригрозил ввести пошлины в 25% на автомобили с ЕС 7 марта 2018, 08:20
Все новости
Главные новости
Сутки в АТО: 3 обстрела, есть раненый
Зеркаль: Заявления "Газпрома" о расторжении контрактов – политическая игра
Госдеп: "Газпрому" не удалось выставить Украину как ненадежного партнера
Ножевая атака в Вене: есть раненые
Все новости
Видео

Водолаз показал, какое засоренное море на Бали

Фото

Фото дня: почему лед на озере Мичиган стал голубым