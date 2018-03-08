В Черное море вошел корабль США с морской пехотой на борту

Десантный корабль USS "Oak Hill" LSD 51 ВМС США вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США.

В насстоящее время корабль, на борту которого находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов, идет к берегам Румынии.

Ожидается, что "Oak Hill" примет участие в военных учениях "Весенний шторм 2018" (Spring Storm 2018), которые пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца.

В частности, планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.

"Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота по обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО", – заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты, полковник Фаррелл Салливан.