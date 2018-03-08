В Ужгороде участниц акции за права женщин облили краской

В центре Ужгорода участников акции за равенство и права женщин 8 марта облили красной краской.

Об этом сообщила Mukachevo.net одна из участниц и организаторов акции журналистка Ярина Денисюк.

Акция проходила на Театральной площади перед театром кукол "Бавка" и была посвящена правам женщин и теме насилия над женщинами.

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"Мы собрались, чтобы напомнить о правах женщин и Стамбульской конвенции. Вдруг из-за угла выбежал около 8 человек и облили красной простой краской, как для забора. На акции было много полиции, в форме и без, поэтому практически всех поймали, но нападающие не особо и убегали", - рассказала она.

По словам Денисюк, полиция задержала около 7 атакующих, среди них было и несколько девушек.

"Как заметили присутствующие, одна из девушек является пресс-секретарем Карпатской Сечи", - добавила журналистка.

Другая журналиста Ани Никогосян зафиксировала событие на видео.

Издание отмечает, что это не первая атака на активисток со стороны Карпатской Сечи, и не первый инцидент со стороны этого формирования в Ужгороде.

Позже пресс-секретарь Нацполиции в Закарпатской области Владимир Павлюк в комментарии каналу "112 Украина" сообщил, что в городской отдел полиции доставлены 6 человек, из них 4 девушки.

"Есть заявления от двух женщин о том, что им причинены телесные повреждения", - добавил он.