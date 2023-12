Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая

Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

Об этом заявил глава Управления национальной безопасности Южной Кореи Чжун Юй-юн после брифинга Трампа о результатах встречи южнокорейских чиновников с Ким Чен Ыном, пишет Reuters.

По его словам, северокорейский лидер привержен идее денуклеаризации и прекращения ядерных или ракетных испытаний.

"Я сообщил ему (Трампу), что на нашей встрече лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сказал, что он привержен денуклеаризации", - сказал Чунг.

"Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от любых дальнейших ядерных или ракетных испытаний", - добавил он.

Чжун Юй-юн рассказал, что Ким Чен ЫН выразил желание встретиться с президентом Трампом как можно скорее.

"Президент Трамп высоко оценил брифинг и сказал, что он встретится с Ким Чен Ыном до мая, чтобы добиться денуклеаризации".

В свою очередь президент США подтвердил встречу и заявил, что в переговорах достигнут большой прогресс, но санкции не будут сняты до достижения соглашения.

"Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, а не только о замораживании. Кроме того, никакие испытания ракет Северной Кореей в течение этого периода времени не проводились. Большой прогресс достигнут, но санкции будут сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Встреча планируется!", - написал Трамп в twitter

