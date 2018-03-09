Месяц назад из России в ОРДЛО прибыло 100 снайперов - Жебривский

4507 просмотров
Пятница, 9 марта 2018, 22:12

Около месяца назад на территорию ОРДЛО из России прибыло 100 снайперов, которые участвуют в боях на Донбассе.

Об этом заявил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире канала "112 Украина".

"Если сегодня в принципе на линии разграничения не так много обстрелов из запрещенных минскими соглашениями средств поражения, то снайперы... Где-то месяц назад 100 снайперов из России зашло на территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР" - как сами стреляют, так и обучают местных орков", - сказал он.

Жебровский обратил внимание на то, что среди украинских военных "почти каждый день есть погибшие от снайперского огня".

При этом он не сообщил, откуда у него информация о снайперах РФ на Донбассе.

Украинская правда
Темы: Жебривский Донбасс Росcия
powered by lun.ua
По теме
Работа ДФС восстановлена - Жебривский 3 марта 2018, 18:05
Из-за обстрелов Донецкая фильтровальная станция снова не работает 3 марта 2018, 01:39
Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в саботаже 8 февраля 2018, 23:32
Все новости
Главные новости
Украинская сборная завоевала 5 медалей в первый день Паралимпиады-2018
Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец ​​ВСУ погиб
Украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире
В колонии РФ украинца Коломийца второй раз за 2 недели отправили в ШИЗО
Все новости
исследование

9 причин есть черный шоколад каждый день

психология

Три кризиса в жизни женщины: как извлечь из них пользу?