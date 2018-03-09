Месяц назад из России в ОРДЛО прибыло 100 снайперов - Жебривский

Около месяца назад на территорию ОРДЛО из России прибыло 100 снайперов, которые участвуют в боях на Донбассе.

Об этом заявил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире канала "112 Украина".

"Если сегодня в принципе на линии разграничения не так много обстрелов из запрещенных минскими соглашениями средств поражения, то снайперы... Где-то месяц назад 100 снайперов из России зашло на территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР" - как сами стреляют, так и обучают местных орков", - сказал он.

Жебровский обратил внимание на то, что среди украинских военных "почти каждый день есть погибшие от снайперского огня".

При этом он не сообщил, откуда у него информация о снайперах РФ на Донбассе.