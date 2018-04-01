Сотрудник посольства РФ скрывался с места ДТП, протокол не составили

Сотрудник посольства РФ, который в ночь на воскресенье стал причиной ДТП на Подоле в Киеве, пытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"После полуночи в Подольском районе на улице Нижний Вал водитель автомобиля Volkswagen Passat на дипломатических номерах посольства РФ не справился с управлением и совершил столкновение с одним из припаркованных на обочине транспортных средств", - сказал он.

По словам Тракало, обошлось без жертв и пострадавших, оба транспортных средства получили механические повреждения. Свидетели происшествия вызвали полицию.

"Водитель пытался покинуть место ДТП, однако был остановлен гражданами и сотрудниками патрульной полиции, приехавшими на вызов", - отметил спикер Нацполиции.

Он сообщил, что, по словам патрульных, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - чувствовался соответствующий запах из ротовой полости, была заметна потеря координации и имело место агрессивное поведение. От прохождения теста на приборе "Драгер" он отказался.

По словам Тракало, водитель предъявил карточку сотрудника посольства Российской Федерации. На место происшествия прибыли сотрудники диппредставительства РФ.

"Поскольку виновник ДТП показал карточку сотрудника посольства дипломатического учреждения, согласно международно-правовым договорам, патрульные не составляли на него постановление об административных правонарушениях", - сообщил представитель полиции.

В то же время патрульные составили рапорт, в котором подробно описали произошедшее.

"Копия этого рапорта будет передана в МИД Украины для принятия дальнейшего решения по этому делу", - отметил Тракало.

При этом он не подтвердил распространенную ранее СМИ информацию, что в автомобиле посольства РФ находился еще пассажир, который скрылся с места происшествия.

Вместе с тем, представитель полиции сообщил, что имела место конфликтная ситуация между прохожими и водителем Volkswagen Passat, однако полиция не допустила драки.

Как сообщало ранее издание "Киев оперативный", около 00:30 на Нижнем Валу, 17/8 автомобиль дипломатического представительства РФ Volkswagen с номерным знаком D001067 въехал в припаркованную машину такси КIА.