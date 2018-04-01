В Берлине сотни людей требуют освободить Пучдемона

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Воскресенье, 1 апреля 2018, 16:56

Сотни сторонников независимости Каталонии в воскресенье вышли на улицы Берлина, требуя освобождения бывшего главы правительства Карлоса Пучдемона, находящегося в немецкой тюрьме.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Протестующие прошли от Бранденбургских ворот до здания Министерства юстиции и несли плакаты с надписями "Свободу Пучдемону и каталонским политзаключенным" и "Испания - это не демократия".

После этого они отправилась к офису федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, на территории которой задержали Пучдемона и где рассматривается дело о его экстрадиции в Испанию.

К маршу присоединились депутаты сепаратистской партии "Вперед за Каталонию" Аврора Мадаула и Ким Торра и президент Каталонской ассоциации муниципалитетов Давид Салдона, а также депутат немецкой партии "Левые" Андрей Гунько. "Левые" единственные среди политических сил Германии открыто выступила против экстрадиции Пучдемона.

 

Мадаула выразила уверенность в немецкой юстиции, заявив, что Германия является "примером, как судебная власть отделена от политической власти", чего, по ее словам, "не происходит в Испании".

Напомним, экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Немецкий суд оставил под стражей Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции.

Европейская правда

Темы: Каталония Германия митинги
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