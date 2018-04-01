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В Великобритании подумают о новых санкциях для РФ: Все будет зависеть от России

Воскресенье, 1 апреля 2018, 21:45
В Великобритании подумают о новых санкциях для РФ: Все будет зависеть от России

В вопросе введения новых санкций в отношении России по делу об отравлении экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери все будет зависеть от дальнейших шагов РФ.

Об этом в эфире телеканала ICTV вечером 1 апреля заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, пишет Интерфакс-Украина

"Пока мы не объявляли новых санкций, кроме тех, которые уже введены, но очевидно, что все будет зависеть от дальнейших шагов России. Главное, о чем мы будем в дальнейшем заботиться - это наша национальная безопасность", - заявила Гоф.

Посол уточнила, что высылка российских дипломатов - не просто акт солидарности с Великобританией.

"Это также очень четкий ответ на то, что мы считаем угрозой нашей коллективной безопасности. Это результат не только хорошей дипломатии, но и коллективного чувства, что мы столкнулись с новым и очень тяжелым вызовом России", - отметила она. 

Также Гоф отметила, что Великобритания не намерена ограничивать своих футбольных фанатов и команды в отношении посещения ЧМ-2018, который должен пройти в России.

"Относительно идеи о том, что мы якобы пытаемся сорвать Чемпионат мира по футболу - это нонсенс. Британцы - истинно футбольная нация, и мы хотим смотреть хороший футбол, здесь нет конспирологии. Но мы не будем отправлять официальные делегации, членов правительства и королевской семьи на Чемпионат мира. В тоже время мы не стремимся ограничивать английских футбольных фанатов и команды, тем не менее пытаемся быть уверенными в их безопасности", - отметила посол.

Как известно, в Великобритании возложили ответственность за отравление экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери на президента РФ Владимира Путина.

Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

Кроме этого более 20 стран мира заявили о решении выслать российских дипломатов в ответ на отравление скрипачей.

Подробнее читайте в статье "Европейской правды" 

"Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку".

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcияскандал
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