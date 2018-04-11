В Киеве на День Независимости пройдет военный парад

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Среда, 11 апреля 2018, 21:50

Президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании 27-й годовщины независимости Украины", согласно которому будет проведен военный парад.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"24 августа, в День независимости Украины, должен быть проведен парад войск по улице Крещатик и майдан Независимости в столице Украины - Киеве. Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину", - говорится в сообщении.

Порошенко поручил правительству создать Организационный комитет по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины и разработать и выполнить план мероприятий по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

Украинская правда
Темы: Порошенко празднования
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