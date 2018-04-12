В Николаевской области убили бывшего главного таможенника

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Четверг, 12 апреля 2018, 17:43

Правоохранители нашли тело бывшего руководителя Николаевской таможни Артура Полякова, в деле его убийства уже задержали двух подозреваемых.

Об этом сообщил в четверг заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Чуть больше пяти суток понадобилось сотрудникам уголовного розыска полиции Николаевской области для установления всех обстоятельств исчезновения бывшего руководителя Николаевской таможни (2010-2014 годы)", - написал он.

"Вчера, 11 апреля, был задержан первый подозреваемый в убийстве, а затем и другой", - добавил он.

Аброськин сообщил, что Поляков уехал из дому 3 апреля этого года и исчез вместе со своим автомобилем.

Сейчас уже установлено место захоронения замученного и убитого чиновника Николаевской области.

В то же время, полиция области сообщила, что компаньон Полякова задолжал ему 50 тыс. евро и перед исчезновением экс-таможенник поехал на встречу, чтобы вернуть долг.

 

Правоохранители заявляют, что к исчезновению мужчины причастны два человека. Во время обысков по месту жительства и в одном из гаражных помещений изъяли автомобиль потерпевшего с его личными вещами.

 

"39-летнего ранее судимого местного жителя и его 32-летнего сообщника полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в полиции.

 

Сейчас обоим задержанным сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК Украины) и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: убийство Николаев таможня
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