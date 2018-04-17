Сутки в АТО: 52 обстрела, 1 военный погиб

За прошедшие сутки, 16 апреля, боевики 52 раза обстреляли позиции сил АТО – 1 украинский военный погиб, еще 5 – травмированы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении из запрещенной 152 и 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм и гранатометов боевики вели огонь по позициям ВСУ возле Зайцевого.

"Кроме этого, агрессор применил вооружение БМП и гранатометы по украинских укреплениях под Луганским, гранатометы – неподалеку Крымского, а крупнокалиберные пулеметы – в районе Станицы Луганской и Новолуганского", – говорится в отчете.

"На Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляны защитники Песков.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Водяного, Марьинки, Верхнеторецкого, Авдеевки, Шахты "Бутовка", Гнутового, Каменки, Новотроицкого и Широкиного", – подчеркнули в штабе.

Также боевики применили бронетранспортеры по укреплениям сил АТО возле Водяного, вооружение БМП – неподалеку Талаковки и Гнутового, крупнокалиберные пулеметы – в районе Лебединского, Марьинки, Талаковки, Пищевика и Павлополя.

Под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Невельского, Опытного, Лебединского, Гнутового и Талаковки, возле Широкиного – велся снайперский огонь.

В результате вражеских обстрелов 1 украинский воин погиб, 3 защитников – получили ранения, еще 2 – боевые травмирования.