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Сутки в АТО: 52 обстрела, 1 военный погиб

Вторник, 17 апреля 2018, 06:20
Сутки в АТО: 52 обстрела, 1 военный погиб

За прошедшие сутки, 16 апреля, боевики 52 раза обстреляли позиции сил АТО  1 украинский военный погиб, еще 5  травмированы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении из запрещенной 152 и 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм и гранатометов боевики вели огонь по позициям ВСУ возле Зайцевого.

"Кроме этого, агрессор применил вооружение БМП и гранатометы по украинских укреплениях под Луганским, гранатометы  неподалеку Крымского, а  крупнокалиберные пулеметы  в районе Станицы Луганской и Новолуганского",  говорится в отчете.

"На Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляны защитники Песков.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Водяного, Марьинки, Верхнеторецкого, Авдеевки, Шахты "Бутовка", Гнутового, Каменки, Новотроицкого и Широкиного",  подчеркнули в штабе.

Также боевики применили бронетранспортеры по укреплениям сил АТО возле Водяного, вооружение БМП  неподалеку Талаковки и Гнутового, крупнокалиберные пулеметы  в районе Лебединского, Марьинки, Талаковки, Пищевика и Павлополя.

Под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Невельского, Опытного, Лебединского, Гнутового и Талаковки, возле Широкиного  велся снайперский огонь.

В результате вражеских обстрелов 1 украинский воин погиб, 3 защитников  получили ранения, еще 2   боевые травмирования.

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Темы: АТО
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