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Глава Киевстара о 4G: Порошенко пришел и остановил торги

Среда, 18 апреля 2018, 09:53
Глава Киевстара о 4G: Порошенко пришел и остановил торги

лава компании "Киевстар" Пётр Чернышов назвал появление президента Украины на торгах по частотам 4G нарушением.

Об этом он рассказал в интервью для совместного проекта Экономической правды и "Зе Интервьюер".

По словам Чернышова, то что президент присутствовал на торгах – это очень странно.

"Аукцион – конкурентное мероприятие с определенными правилами. Если они нарушаются, то чисто гипотетически та сторона, которая проиграла, может оспорить", - отмечает Чернышов.

Он считает, что присутствие президента – это нарушение, так как "он же не просто зашел, а остановил аукцион".

"Когда он зашел, шли торги за второй лот, где победил Vodafone. И вот он зашел, мы сделали ставку, Vodafone сделал ставку – торг закончился, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торг ещё не начинался, фактически аукцион прервался", - отметил Чернышов.

"Я думаю, что в какой-то развитой западной стране никто бы такого не сделал. Государство само установило правила аукциона, и оно же его прервало, как это так?", - добавил он.

По словам президента Киевстара, в правилах прописано, что аукцион может прерываться по просьбе операторов, чтобы они могли посоветоваться, позвонить в штаб-квартиру, если произошло что-нибудь чрезвычайное, "не дай Бог кто-то в обморок упал".

"А о том, что президент может прийти и прервать торги, там не написано. То есть это четко против правил было сделано", - подытожил Чернышов.

Как известно, во время торгов при частоте 4G в диапазоне 1800 МГц присутствовал президент.

Полный текст интервью с президентом компании "Киевстар" читайте сегодня на ЭП.

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Темы: мобильная связьПорошенко
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