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Лесник разрешил незаконную вырубку леса на миллион, а получил штраф - 10 тысяч
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Среда, 18 апреля 2018, 12:42
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