В Деснянском районе города Киева в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт с высоты третьего этажа.

Об этом со ссылкой на полицию Киева, сообщает Громадське радио.

"В полицию около 16 часов поступило сообщение. На место выехали патрули а также медики. Пострадавший 1956 года от госпитализации отказался ", - отметили в пресс-службе.

В полиции рассказали, что на место прибыли специалисты по лифтам и проводят обследование. Пока не известна причина падения лифта.

Позже в КГГА объяснили, что лифт не упал, а "просел", остановившись на 15 см ниже уровня выхода.