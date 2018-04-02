В киевской многоэтажке "просел" лифт, внутри был человек
Понедельник, 2 апреля 2018, 00:29
В Деснянском районе города Киева в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт с высоты третьего этажа.
Об этом со ссылкой на полицию Киева, сообщает Громадське радио.
"В полицию около 16 часов поступило сообщение. На место выехали патрули а также медики. Пострадавший 1956 года от госпитализации отказался ", - отметили в пресс-службе.
В полиции рассказали, что на место прибыли специалисты по лифтам и проводят обследование. Пока не известна причина падения лифта.
Позже в КГГА объяснили, что лифт не упал, а "просел", остановившись на 15 см ниже уровня выхода.
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