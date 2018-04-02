Лифт не упал, а просел: В КГГА объяснили, что произошло на Бальзака

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Понедельник, 2 апреля 2018, 11:05

В Деснянском районе Киева лифт не падал, а немного просел, житель дома травм не получил.

Так прокомментировала "Украинской правде" информацию СМИ Юлия Грамотная – пресс-секретарь заместителя главы Киевской городской госадминистрации Петра Пантелеева.

По ее словам, в первом парадном в доме на Бальзака, 6, лифт совершил некорректную остановку: спускаясь с третьего этажа, "лифт просел" и остановился на 15 см ниже уровня выхода.

Заявку об этом передали в 15:58, уже в 16:17 специалисты приступили к освобождению жителя.

А в 17 часов лифт снова запустили в работу, проверив его исправность и подтянув цепь.

По словам Грамотной, причиной "проседания" лифта мог стать сбой станции управления или кратковременный перебой в электроснабжении.

Алена Рощенко, УП
Темы: Киев
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