Лифт не упал, а просел: В КГГА объяснили, что произошло на Бальзака
Понедельник, 2 апреля 2018, 11:05
В Деснянском районе Киева лифт не падал, а немного просел, житель дома травм не получил.
Так прокомментировала "Украинской правде" информацию СМИ Юлия Грамотная – пресс-секретарь заместителя главы Киевской городской госадминистрации Петра Пантелеева.
По ее словам, в первом парадном в доме на Бальзака, 6, лифт совершил некорректную остановку: спускаясь с третьего этажа, "лифт просел" и остановился на 15 см ниже уровня выхода.
Заявку об этом передали в 15:58, уже в 16:17 специалисты приступили к освобождению жителя.
А в 17 часов лифт снова запустили в работу, проверив его исправность и подтянув цепь.
По словам Грамотной, причиной "проседания" лифта мог стать сбой станции управления или кратковременный перебой в электроснабжении.
Алена Рощенко, УП