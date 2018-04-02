Китай вводит пошлины на 128 наименований товаров из США

Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров.

Об этом сообщило министерство финансов КНР, пишет DW.com.

Речь идет, в частности, о фруктах и продукции из них. Они будут облагаться сборами в размере 15 процентов. Тарифы на свинину и изделия из нее составят 25 процентов.

В заявлении минфина подчеркивается, что данная мера стала ответом на установление американским президентом Дональдом Трампом пошлин в 25% на импорт в США стали и 10% - на ввоз алюминия.

В Пекине убеждены, что данные шаги американской администрации "нарушили правила Всемирной торговой организации" и не соответствовали "списку исключении", допустимых по соображениям безопасности.

В минфине КНР подчеркивают, что действия Вашингтона "нанесли серьезный ущерб нашим интересам".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, дающий Вашингтону возможность ввести пошлины на импорт товаров из Китая, объемы которого в ценовом исчислении достигают 60 млрд долларов в год (48,7 млрд евро).

Документ составлен таким образом, что в действие эта мера может вступить только после длительного периода консультаций.

По мнению ряда СМИ, сам этот факт даст законодателям и лоббистам возможность существенно сократить список из 1300 наименований, которые в настоящий момент предполагается обложить тарифами.

Глава Белого дома признал, что во время общения с китайской стороной поднимал вопрос о пошлинах и находится "в процессе переговоров" с Пекином по данной проблеме.

По словам американского лидера, дефицит торгового баланса США с КНР достигает 375 млрд долларов (304 млрд евро).