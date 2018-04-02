В Киеве на Ахматовой горело авто, взрыва не было – полиция

В Киеве на улице Ахматовой ночью горел автомобиль Volkswagen, у полиции нет данных о взрыве.



Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь киевской милиции Оксана Блыщик.



"Горел автомобиль!", – заявила она и опровергла информацию о взрыве на Ахматовой, 40.



По словам Блыщик, представители полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели осмотр места происшествия, пожарный мусор отправили на экспертизу.



Предварительно спасатели предполагают, что причиной огня мог стать посторонний источник возгорания.



На уточняющий вопрос, могли ли поджечь авто, Блыщик сказала: "Могли".