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В Киеве на Ахматовой горело авто, взрыва не было – полиция

Понедельник, 2 апреля 2018, 10:15

В Киеве на улице Ахматовой ночью горел автомобиль Volkswagen, у полиции нет данных о взрыве.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь киевской милиции Оксана Блыщик.

"Горел автомобиль!", – заявила она и опровергла информацию о взрыве на Ахматовой, 40.

По словам Блыщик, представители полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели осмотр места происшествия, пожарный мусор отправили на экспертизу.

Предварительно спасатели предполагают, что причиной огня мог стать посторонний источник возгорания.

На уточняющий вопрос, могли ли поджечь авто, Блыщик сказала: "Могли".

Позже полиция сообщила, что в результате возгорания полностью выгорел салон иномарки и повреждены части кузова.

 

Авто стояло на території охоронюваної стоянки.

 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Правоохранители проводят первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Киев
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