В Киеве взорвался автомобиль

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Понедельник, 2 апреля 2018, 03:47

В Киеве на улице Ахматовой взорвался автомобиль Volkswagen.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"В 00:50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль  Volkswagen (AI0648AT). О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работают бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 марта около 5 утра на улице Якуба Коласа в Киеве взорвался автомобиль "Рендж Ровер", в результате чего его владелец получил ранения ног.

Темы: Киев чрезвычайное происшествие
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