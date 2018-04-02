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В Киеве взорвался автомобиль – медиа

Понедельник, 2 апреля 2018, 03:47
В Киеве взорвался автомобиль – медиа

В Киеве на улице Ахматовой взорвался автомобиль Volkswagen.

Об этом сообщает "Киев Оперативный". Позже полиция сообщила, что иномарка горела, но взрыва не было.

"В 00:50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль  Volkswagen (AI0648AT). О пострадавших пока не сообщается", - говорится в сообщении "Киев Оперативный".


На месте взрыва работают бойцы ГСЧС и сотрудники полиции.

Причины взрыва выясняют.

В понедельник днем в полиции уточнили: по предварительной версии спасателей, пожар на территории охраняемой стоянки возник в результате занесения постороннего источника зажигания  .

Как сообщалось, 30 марта около 5 утра на улице Якуба Коласа в Киеве взорвался автомобиль "Рендж Ровер", в результате чего его владелец получил ранения ног.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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