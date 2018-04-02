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Двум "замминистра ЛНР" объявили подозрение – СБУ

Понедельник, 2 апреля 2018, 15:04

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении двум так называемым "заместителям министра внутренних дел ЛНР" и объявили их в розыск.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что в 2014 году двое жителей Луганска - участковый инспектор и уволенный оперуполномоченный местного райотдела милиции - присоединились к боевикам ОРЛО, где сейчас руководят "МВД".

"Оперативники спецслужбы задокументировали факты осуществления ими незаконного преследования украинских граждан, участия в подавлении сопротивления террористам со стороны гражданского населения и содействие боевикам ОРЛО в противодействии силам антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (руководство террористической группой или организацией).

Согласно информации на сайте "МВД ЛНР", у "главы" этого "ведомства" Игоря Корнета есть два "заместителя" - Михаил Параскеев, занимающейся безопасностью, и Юрий Говтвин, ведающий тыловым обеспечением.

Еще двое исполняют обязанности "заместителей". Это - Роман Ведмеденко и "заместитель-начальник криминальной полиции" Михаил Ваховский.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОСБУДонбассАТО
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