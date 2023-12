В ООН подсчитали количество жертв из-за войны на Донбассе

В результате боевых действий на территории временно оккупированного Донбасса погибли более 2 500 человек.

Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA).

"Более 2540 гражданских лиц погибли и 9 тыс. получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины 4 года назад. Количество погибших увеличивается почти каждый день", - отметили в УКГВ.

Over 2,540 #civilians killed & 9,000 injured since #hostilities started in e. #Ukraine 4 years ago. Death toll rises almost every day. Today, at @UN #NY @NealWalker_UNRC is briefing #MemberStates on the #human cost & #humanitarian consequence of the #conflict #UkraineNotForgotten pic.twitter.com/wUfluLxRhX

Как отметил координатор ООН в Украине, постпред ПРООН Нил Вокер, в результате конфликта в Украине 4,4 млн. человек оказались в тяжелой гуманитарной ситуации.

По его словам, объем гуманитарной помощи для пострадавших жителей Донбасса на 2018 год должен составить 187 млн. долларов, что позволит удовлетворить нужды не менее 2,3 млн. человек, однако в настоящее время собрано не более 3% от указанной суммы.

Вокер призвал государства-члены ООН "срочно помочь в устранении этого 97%-ного дефицита финансирования".

"То, о чем мы просим, составляет менее 1% от глобальных гуманитарных потребностей. Люди, пострадавшие в результате вооруженного конфликта на востоке Украины, нуждаются в нашей поддержке", - заявил он.

"Я продолжаю призывать стороны конфликта принимать все необходимые меры для соблюдения международного гуманитарного права - гражданские лица и инфраструктура должны быть защищены. Единственным решением кризиса на востоке Украины является мир. Мы не хотим отмечать дальнейшие годовщины продолжающегося конфликта", - заявил Вокер.

We call on donors to redouble their efforts for mobilizing funds for HRP which is $187 million for 2018. Fully-funded HRP would help #Ukraine to make a substantial difference for at least 2.3 million people.@VitrenkoYuri #UkraineNotForgotten pic.twitter.com/wUvcmTX18L