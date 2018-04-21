В ООН подсчитали количество жертв из-за войны на Донбассе

1632 просмотра
Суббота, 21 апреля 2018, 08:42

В результате боевых действий на территории временно оккупированного Донбасса погибли более 2 500 человек.

Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA). 

"Более 2540 гражданских лиц погибли и 9 тыс. получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины 4 года назад. Количество погибших увеличивается почти каждый день", - отметили в УКГВ. 

Как отметил координатор ООН в Украине, постпред ПРООН Нил Вокер, в результате конфликта в Украине 4,4 млн. человек оказались в тяжелой гуманитарной ситуации. 

По его словам, объем гуманитарной помощи для пострадавших жителей Донбасса на 2018 год должен составить 187 млн. долларов, что позволит удовлетворить нужды не менее 2,3 млн. человек, однако в настоящее время собрано не более 3% от указанной суммы. 

Вокер призвал государства-члены ООН "срочно помочь в устранении этого 97%-ного дефицита финансирования".

"То, о чем мы просим, составляет менее 1% от глобальных гуманитарных потребностей. Люди, пострадавшие в результате вооруженного конфликта на востоке Украины, нуждаются в нашей поддержке", - заявил он. 

"Я продолжаю призывать стороны конфликта принимать все необходимые меры для соблюдения международного гуманитарного права - гражданские лица и инфраструктура должны быть защищены. Единственным решением кризиса на востоке Украины является мир. Мы не хотим отмечать дальнейшие годовщины продолжающегося конфликта", - заявил Вокер.

 

Украинская правда
Темы: Донбасс ООН
powered by lun.ua
По теме
"Грады", минометы, БМП: боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ 21 апреля 2018, 06:19
Госдеп раскритиковал РФ за нарушение прав человека 21 апреля 2018, 05:50
Боевики обстреляли позиции АТО из "Градов", есть погибший и раненый 20 апреля 2018, 18:30
Все новости
Главные новости
В ООН подсчитали количество жертв из-за войны на Донбассе
"Грады", минометы, БМП: боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ
Чубаров прокомментировал идею лишения гражданства за участие в "выборах" в Крыму
СМИ: Ким Чен Ын объявил о замораживании ядерных испытаний
Все новости
Опыт

Катро Заубер: Как стать классным диджеем? Фигачить!

Опыт

6 правил, прежде чем взять девушку в кино