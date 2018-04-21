В ООН підрахували кількість жертв через війну на Донбасі

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Субота, 21 квітня 2018, 08:42

В результаті бойових дій на території тимчасово окупованого Донбасу загинули понад 2 500 осіб.

Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (UN OSHA).

"Понад 2540 цивільних осіб загинули та 9 тисяч отримали поранення внаслідок бойових дій на сході України 4 роки тому. Кількість загиблих збільшується майже кожен день", - зазначили в УКГП. 

Як зазначив координатор ООН в Україні, постійний представник ПРООН Ніл Вокер, в результаті конфлікту в Україні 4,4 млн. осіб опинилися у важкій гуманітарної ситуації.

За його словами, обсяг гуманітарної допомоги для постраждалих мешканців Донбасу на 2018 рік має скласти 187 млн. доларів, що дозволить задовольнити потреби не менш 2,3 млн. осіб, проте наразі зібрано не більше 3% від зазначеної суми.

Вокер закликав держави-члени ООН "терміново допомогти в усуненні цього 97%-ного дефіциту фінансування".

"Те, про що ми просимо, становить менше 1% від глобальних гуманітарних потреб. Люди, які постраждали в результаті збройного конфлікту на сході України, потребують нашої підтримки", - заявив він.

"Я продовжую закликати сторони конфлікту вживати усіх необхідних заходів для дотримання міжнародного гуманітарного права - цивільні особи та інфраструктура мають бути захищені. Єдиним рішенням кризи на сході України є мир. Ми не хочемо відзначати подальші річниці конфлікту, що триває", - заявив Вокер.

Українська правда
Теми: Донбас ООН
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