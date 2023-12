В ООН підрахували кількість жертв через війну на Донбасі

В результаті бойових дій на території тимчасово окупованого Донбасу загинули понад 2 500 осіб.

Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (UN OSHA).

"Понад 2540 цивільних осіб загинули та 9 тисяч отримали поранення внаслідок бойових дій на сході України 4 роки тому. Кількість загиблих збільшується майже кожен день", - зазначили в УКГП.

Over 2,540 #civilians killed & 9,000 injured since #hostilities started in e. #Ukraine 4 years ago. Death toll rises almost every day. Today, at @UN #NY @NealWalker_UNRC is briefing #MemberStates on the #human cost & #humanitarian consequence of the #conflict #UkraineNotForgotten pic.twitter.com/wUfluLxRhX