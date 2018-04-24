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Bloomberg нашел доказательства того, что Трамп в 2013 провел ночь в Москве

Вторник, 24 апреля 2018, 01:45

Данные о полетах, полученные Bloomberg, показывают, что Дональд Трамп таки провел ночь в Москве в ноябре 2013 года, хотя он сам неоднократно отрицал это.

Об этом пишет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с директором ФБР Джеймсом Коми (впоследствии уволенным) дважды заявлял, что в ходе проведения конкурса Miss Universe 2013 года в Москве он там не ночевал.

Согласно записям Коми о его встречах с Трампом в 2017 году, президент США сказал, что московская поездка была такой короткой, что его голова не коснулась подушки - даже на одну ночь.

"Он сказал, что прибыл утром, делал мероприятия, затем сходил в душ и оделся для приема в отеле, а затем отправился на мероприятие. Впоследствии он вернулся только, чтобы получить свои вещи, потому что в ту же ночь они отправились в Нью-Йорк на самолете", - говорится в записях Коми.

Реконструкция событий показывает, что Трамп провел в Москве 45 часов, его путешествие в Москву началось в Северной Каролине в четверг, 7 ноября 2013 года. В то время как записи о полетах показывают, что личный самолет Трампа вернулся в Нью-Йорк в ту ночь из Ашвилла, Северная Каролина, сам Трамп, по-видимому, не был на борту.

Вместо этого Трамп вылетел в Москву на частном самолете Bombardier Global 5000, принадлежащем Филу Руффину, его партнеру по отельному бизнесу, сообщала New York Times в январе 2017 года.

Согласно записям FlightAware, этот самолет вылетел из Ашвилла в аэропорт Внуково 7 ноября вечером и приземлися в Москве утром в пятницу, 8 ноября.

Отель Ritz-Carlton, где, как сообщал Арас Агаларов, остался Трамп, находится в часе езды оттуда.

Напомним, 10 января 2017 года телеканал CNN сообщил, что секретные документы, представленные Бараку Обаме и еще тогда избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что русские имеют компрометирующую информацию о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Позже сайт BuzzFeed опубликовал этот "документ", однако нет никаких подтверждений его достоверности. Сам Трамп отрицает распространенную в СМИ информацию.

Как сообщалось, скандальное досье, составленное бывшим сотрудником британских спецслужб, среди прочего, содержит утверждение, что во время посещения Москвы в 2013 году российские спецслужбы якобы задокументировали неподобающее поведение с его стороны в отеле.

Перевод скандального документа, в котором говорится о якобы связи представителей компании Трампа с РФ, можно прочитать по ссылке: "В чем обвиняют Трампа? Перевод скандального документа о связях с РФ и компромате".

Темы: ТрампРосcия
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