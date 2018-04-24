МИД требует от России сообщить причины задержания харьковчанина Стешенка

Министерство иностранных дел Украины требует от России сообщить причины задержания харьковчанина Александра Стешенка.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, пишет Радио Свобода.

"В связи с задержанием Александра Стешенко при въезде в оккупированный Крыму послали ноту России с требованием сообщить причины задержания и место его пребывания", - написала Беца в Twitter.

У зв'язку з затриманням О.Стешенка при в'їзді в окуп Крим надіслали ноту РФ з вимогою повідомити причини затримання і місце його перебування — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 23, 2018

По данным проекта "Крым SOS", 11 апреля российские силовики задержали Стешенка на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым. В тот день он позвонил матери и сообщил, что российские силовики на "Чонгаре" "усомнились в его сходства с фото в паспорте". С тех пор на связь он не выходил.

По словам активистов, ФСБ России сначала подтвердила задержание Стешенка, а позже начали отрицать этот факт.