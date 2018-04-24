МИД требует от России сообщить причины задержания харьковчанина Стешенка

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Вторник, 24 апреля 2018, 04:56

Министерство иностранных дел Украины требует от России сообщить причины задержания харьковчанина Александра Стешенка.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, пишет Радио Свобода.

"В связи с задержанием Александра Стешенко при въезде в оккупированный Крыму послали ноту России с требованием сообщить причины задержания и место его пребывания", - написала Беца в Twitter.

По данным проекта "Крым SOS", 11 апреля российские силовики задержали Стешенка на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым. В тот день он позвонил матери и сообщил, что российские силовики на "Чонгаре" "усомнились в его сходства с фото в паспорте". С тех пор на связь он не выходил.

По словам активистов, ФСБ России сначала подтвердила задержание Стешенка, а позже начали отрицать этот факт.

Темы: Крым оккупация Росcия заложники МИД
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