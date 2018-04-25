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Сутки в АТО: 69 обстрелов, 11 бойцов ВСУ пострадали

Среда, 25 апреля 2018, 06:30

За минувшие сутки боевики 69 раз обстреляли позиции ВСУ - 11 раненых.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов и гранатометов противник обстрелял наши позиции в районе Ломакиного",  говорится в отчете.

120 мм минометы боевики применили по защитниках Водяного, Новотроицкого, Гнутового и Пищевика, минометы калибра 82 мм  в районе Широкиного и Водяного.

"Из гранатометов боевики открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Лебединского, Талаковки, Авдеевки, Гнутового, Марьинки и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов  возле Павлополя, Первомайского, Красногоровки и Шахты "Бутовка",  подчеркнули в штабе.

Из БМП – возле Водяного, Пищевика и Гнутового, из стрелкового оружия  в районе Каменки, Новомихайловки, Авдеевки, Талаковки, Марьинки и Водяного.

Кроме этого, защитников Талаковки, Павлополя и Широкиного обстреливали вражеские снайперы.

На Луганском направлении из запрещенной 122 мм артиллерии и неоднократно из 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали украинские позиции под Луганским.

120 и 82 мм минометы оккупанты применили по защитниках Новолуганского и Троицкого.

Из минометов калибра 82 мм огонь велся по позициям под Новоселовка, из вооружения БМП  возле Крымского и Троицкого, гранатометов  возле Валуйского, крупнокалиберных пулеметов  в районе Станицы Луганской, Крымского и Новоселовки, а снайперского оружия  под Новгородским.

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