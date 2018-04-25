В Украине участились нападения на журналистов - НСЖУ

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Среда, 25 апреля 2018, 21:12

В Украине за первый квартал 2018 года увеличилось количество нападений на журналистов во время выполнения профессиональных обязанностей.

Об этом говорится в Индексе физической безопасности журналистов Украины, который представил Национальный союз журналистов Украины.

"Следовательно, В 2018 году было зафиксировано 21 случай физической агрессии против журналистов, зато в январе-феврале-марте прошлого года таких случаев было 18", - отмечают в НСЖУ.

Кроме того, по словам эксперты ОО "Информационная безопасность" Татьяны Поповой, официальное число нападений на журналистов может возрасти.

"Ведь есть информация от продюсера канала ВВС, о нападении в Одессе на их журналиста Энди Верити 27 марта. Ждем личное общение с Энди и его подтверждение этого инцидента", - пояснила она.

В то же время в Украине фиксируется низкий уровень расследования и наказания виновных за нападения на журналистов, заявил президент Академии украинской прессы Валерий Иванов.

 

Украинская правда
Темы: СМИ свобода слова Украина
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