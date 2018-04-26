Суд вернул должность топ-чиновнику, которого задержали в эфире ТВ

Окружной админсуд Киева признал противозаконным и отменил увольнение Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение суда, принятое в четверг.

Отмечается, что, в частности, суд отменил соответствующее распоряжение Кабинета министров. Этим же постановлением чиновника восстановили в должности с 25 марта 2015 года.

Суд также определил взыскание с ГСЧС в пользу Бочковского средней заработной платы за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года по день фактического восстановления в должности.

Это решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Киевском апелляционном административном суде.

Как пояснил адвокат Бочковского Владимир Енич, после получения полного текста решения и исполнительного письма Бочковский может идти с этими документами в секретариат Кабинета министров и должно быть принято решение о его восстановлении в должности.

По словам адвоката, это должно быть сделано независимо от решения Апелляционного суда, а после рассмотрения апелляции в зависимости от ее результатов могут быть приняты уже другие решения.

Как сообщалось, 25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.

Чиновникам зачитали обвинение, надели на них наручники и вывели из зала.

Бочковскому и Стоецкому инкриминировали организацию коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов по завышенным ценам.

Однако летом 2017 года стало известно, что Бочковского судят по двум совсем другим эпизодам: вымогательство денег у руководителей территориальных подразделений с угрозой увольнения и растрата денег при закупке металлоискателей.