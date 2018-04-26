Сенат США утвердил Помпео в должности госсекретаря

Сенат Соединенных Штатов утвердил Майка Помпео в должности государственного секретаря США.

Об этом сообщает The New York Times.

Кандидатуру Помпео предложил президент США Дональд Трамп. До сих пор Помпео занимал должность директора Центрального разведывательного управления.

Помпео поддержали 57 сенатора из 100, против проголосовали 42. За него проголосовали несколько сенаторов-демократов, которые намерены переизбираться в штатах, где на президентских выборах победил Трамп.

Сегодня, 26 апреля, Помпео должен принести присягу в Вашингтоне. Он будет 70 госсекретарем в истории США.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майком Помпео.

Первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан с 1 апреля исполнял обязанности председателя Государственного департамента, пока Помпео проходил процедуру утверждения.

Европейская правда