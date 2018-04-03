В ВМС рассказали, когда Украина получит от США патрульные катера

В командовании ВМС ВС Украины завершается проработка контракта на получение 2 патрульных катеров типа "Айленд".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

"Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет государства", – подчеркнул командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

"Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительством Украины и США" , – добавил он.

Минобороны Украины уже сообщило американской стороне о готовности получить катера на предложенных условиях.

"Сейчас ожидается сообщение от США относительно сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров, и сроки выполнения работ", – говорится в заявлении.

Непосредственный процесс передачи катеров начнется после подписания вышеупомянутого контракта. Этот процесс включает также подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах типа "Айленд".

Ранее в расследовании программы "Схемы" отмечалось, что США готовы передать украинским ВМС 30-метровые катера класса "Island", которые были на службе Береговой охраны США, а сейчас стоят в порту Балтимора.

Однако, по информации расследователей из своих источников в Пентагоне и Сенате США, Украина от такого подарка "отпирается" якобы из меркантильных мотивов руководства государства.

В частности, одним из украинских заводов, которые загружены госзаказом по восстановлению флота и поставляют на вооружение ВМС малые бронированные артиллерийские катера, является ЗАО Завод "Кузня на Рыбальском" - бывшая "Ленинская кузница", бенефициарами которого являются президент Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко.

"По данным источников "Схем" в Минобороны, именно на катера производства завода "Кузня на Рыбальском" закладывают деньги в Государственном оборонном заказе на следующие годы. Ввоз американских "Айлендов", похоже, частично может всколыхнуть коммерческие планы президентского завода. Впрочем, официально узнать, закладывают ли в бюджете расходы на будущие катера или на получение "Айлендов" – невозможно", – отмечают "Схемы".

В командовании ВМС Вооруженных сил Украины назвали "искаженными" сообщения о катерах производства США и Украины и заявили, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера "играет на руку агрессору".

В свою очередь редакция программы "Схемы" отвергла обвинения ВМС в "искажении сведений, монтаже с потерей содержания, вырывании из контекста фраз" в расследовании и настаивает, что журналисты изложили информацию объективно и полно.