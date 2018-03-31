В ВСУ расследование о катерах США для украинского флота назвали "игрой на руку агрессору"

В командовании ВМС Вооруженных сил Украины назвали "искаженными" сообщения о катерах производства США и Украины и заявили, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера "играет на руку агрессору".

В частности, в командовании заявили, что украинские малые бронированные артиллерийские катера и американские патрульные катера "Айленд" имеют разное назначение, а не являются альтернативными проектами, как об этом сообщили журналисты, поэтому сравнение их тактико-технических характеристик некорректно.

"И малые бронированные артиллерийские катера национального производителя, и патрульные катера "Айленд" производства США нужны ВМС ВСУ для наращивания надежности обороны Украины с моря и защиты наших национальных интересов", - заявили в ВСУ и добавили, что СМИ "получили исчерпывающий ответ от руководства оборонного ведомства по данному вопросу", однако "не поняли, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера играет на руку агрессору".

Также в ВМС заявили, что журналистами было "допущено искажение предоставленных сведений, монтаж с потерей содержания, вырывание из контекста фраз определенных спикеров ВМС ВСУ с целью подкрепления уже сложившейся сюжетной линии".

Ранее в расследовании программы "Схемы" отмечалось, что США готовы передать украинским ВМС 30-метровые катера класса "Island", которые были на службе Береговой охраны США, а сейчас стоят в порту Балтимора.

Однако, по информации расследователей из своих источников в Пентагоне и Сенате США, Украина от такого подарка "отпирается" якобы из меркантильных мотивов руководства государства.

В частности, одним из украинских заводов, которые загружены госзаказом по восстановлению флота и поставляют на вооружение ВМС малые бронированные артиллерийские катера, является ЗАО Завод "Кузня на Рыбальском" - бывшая "Ленинская кузница", бенефициарами которого являются президент Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко .

"По данным источников "Схем" в Минобороны, именно на катера производства завода "Кузня на Рыбальском" закладывают деньги в Государственном оборонном заказе на следующие годы. Ввоз американских "Айлендов", похоже, частично может всколыхнуть коммерческие планы президентского завода. Впрочем, официально узнать, закладывают ли в бюджете расходы на будущие катера или на получение "Айлендов" - невозможно", - отмечают "Схемы".