В ВСУ расследование о катерах США для украинского флота назвали "игрой на руку агрессору"

В командовании ВМС Вооруженных сил Украины назвали "искаженными" сообщения о катерах производства США и Украины и заявили, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера "играет на руку агрессору".

В частности, в командовании заявили, что украинские малые бронированные артиллерийские катера и американские патрульные катера "Айленд" имеют разное назначение, а не являются альтернативными проектами, как об этом сообщили журналисты, поэтому сравнение их тактико-технических характеристик некорректно.

"И малые бронированные артиллерийские катера национального производителя, и патрульные катера "Айленд" производства США нужны ВМС ВСУ для наращивания надежности обороны Украины с моря и защиты наших национальных интересов", - заявили в ВСУ и добавили, что СМИ "получили исчерпывающий ответ от руководства оборонного ведомства по данному вопросу", однако "не поняли, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера играет на руку агрессору".

Также в ВМС заявили, что журналистами было "допущено искажение предоставленных сведений, монтаж с потерей содержания, вырывание из контекста фраз определенных спикеров ВМС ВСУ с целью подкрепления уже сложившейся сюжетной линии".

В свою очередь редакция программы "Схемы" отвергла обвинения ВМС в "искажении сведений, монтаже с потерей содержания, вырывании из контекста фраз" в расследовании и настаивает, что журналисты изложили информацию объективно и полно.

"В сюжете был приведен ряд фактов, которые совокупно могут свидетельствовать, что ввоз катеров Island с США может затягиваться из-за коммерческого интереса завода Порошенко. Редакция отмечает, что ни один из этих фактов опровергнут не был, как и не были предоставлены ответы на вопросы, поставленные журналистами", - заявили в "Схемах".

"В расследовании не обнародовалась "конфиденциальная информация оборонного характера" - ориентировочная стоимость строительства новых катеров неоднократно озвучивалась ВМС, а технические характеристики отечественных катеров уже были опубликованы в сети. ... В процессе подготовки материала журналисты получили исчерпывающие и полные комментарии только от Командования ВМС ВСУ, хотя окончательное решение этой проблемы не находится в компетенции ВМС. Ни министр обороны, ни премьер-министр, ни Петр Порошенко как президент и акционер "Кузни на Рыбальском" - ответов по существу не предоставили", - заявили в редакции.

Также подчеркивается, что военные действия в Украине "не могут быть поводом для чрезмерного засекречивания военного производства, в частности в случаях, когда речь идет о бизнесе действующего президента Украины", а один из стандартов НАТО - общественный контроль над Вооруженными силами.

Ранее в расследовании программы "Схемы" отмечалось, что США готовы передать украинским ВМС 30-метровые катера класса "Island", которые были на службе Береговой охраны США, а сейчас стоят в порту Балтимора.

Однако, по информации расследователей из своих источников в Пентагоне и Сенате США, Украина от такого подарка "отпирается" якобы из меркантильных мотивов руководства государства.

В частности, одним из украинских заводов, которые загружены госзаказом по восстановлению флота и поставляют на вооружение ВМС малые бронированные артиллерийские катера, является ЗАО Завод "Кузня на Рыбальском" - бывшая "Ленинская кузница", бенефициарами которого являются президент Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко .

"По данным источников "Схем" в Минобороны, именно на катера производства завода "Кузня на Рыбальском" закладывают деньги в Государственном оборонном заказе на следующие годы. Ввоз американских "Айлендов", похоже, частично может всколыхнуть коммерческие планы президентского завода. Впрочем, официально узнать, закладывают ли в бюджете расходы на будущие катера или на получение "Айлендов" - невозможно", - отмечают "Схемы".