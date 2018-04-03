Националисты передали свои требования в АП и разошлись

Участники марша националистических партий и организаций "Марша против олигархов в Украине" завершили свой протест у здания администрации президента Украины.



Об этом сообщает 3 апреля "Интерфакс-Украина".

Около 15.00 вторника активисты "Свободы", Национального корпуса и Правового сектора озвучили и передали свои требования и предложения в администрацию президента, после чего завершили свою акцию и разошлись.



В ходе проходившей в центре Киева с утра вторника массовой акции, в которой по оценкам полиции приняли участие около 2,5тыс. человек, представители националистических партий и движений прошли маршем по ул.Грушевского сначала в зданию Кабмина, потом – к Верховной Раде, откуда позже переместились к Администрации президента.



В ходе акции националисты заявляли о том, что олигархи являются одной из главных проблем Украины и способствуют развитию коррупции в стране.

По мнению собравшихся, президент Петр Порошенко "должен сам перестать быть олигархом и бороться с олигархией в Украине", что и обещал во время президентских выборов.



Отмечается, что акция прошла без каких либо инцидентов.

Правопорядок в центре Киева обеспечивают 1,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.