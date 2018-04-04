Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мюллер: Трамп остается под следствием, но пока не в качестве преступника

Среда, 4 апреля 2018, 06:19

Специальный советник ФБР Роберт Мюллер сообщил адвокатам президента США Дональда Трампа, что он продолжает расследование в его отношении, но на данный момент не рассматривает его как преступника.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет The Washington Post.

На закрытых переговорах в начале марта о возможном опросе президента Мюллер говорил о Трампе как о субъекте его расследования вмешательства России в выборы 2016 года.

Издание отмечает, что прокуроры рассматривают кого-либо как субъект, когда это лицо было задействовано в осуществлении того, что расследуется, но для выдвижения обвинения нет достаточных доказательств.

Специальный советник также сообщил адвокатам Трампа, что он готовит доклад о действиях президента во время пребывания на посту и потенциальном препятствии правосудию.

Мюллер подтвердил необходимость опросить Трампа по двум поводам - чтобы выяснить, причастен ли он к российскому вмешательству и были ли у него какие-либо намерения помешать расследованию этого дела.

Статус президента вызвал споры среди приближенных к нему чиновников о его юридическом положении. Трамп и некоторые из его союзников считают, что риск уголовного преследования в его отношении невысок.

Другие советники, однако, отметили, что субъекты расследований могут легко стать объектами обвинения, и выразили обеспокоенность тем, что специальный прокурор хочет опросить Трампа, может поставить его в большую опасность.

Как известно, американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 года с целью способствовать Дональду Трампу.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, среди прочего призван установить, координировалось ли российское вмешательство на уровне контактов между штабом Трампа и правительством России.

Сам Дональд Трамп неоднократно называл подобные обвинения "охотой на ведьм".

Темы: ТрампСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Трамп
Госдеп США: "Гарантии безопасности" для Украины должны сохраниться и при Трампе
Суд разрешил Минюсту США получить доступ к Twitter-аккаунту Трампа
Суд в США избрал меру пресечения Трампу
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: