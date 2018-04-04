Мюллер: Трамп остается под следствием, но пока не в качестве преступника

Специальный советник ФБР Роберт Мюллер сообщил адвокатам президента США Дональда Трампа, что он продолжает расследование в его отношении, но на данный момент не рассматривает его как преступника.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет The Washington Post.

На закрытых переговорах в начале марта о возможном опросе президента Мюллер говорил о Трампе как о субъекте его расследования вмешательства России в выборы 2016 года.

Издание отмечает, что прокуроры рассматривают кого-либо как субъект, когда это лицо было задействовано в осуществлении того, что расследуется, но для выдвижения обвинения нет достаточных доказательств.

Специальный адвокат также сообщил адвокатам Трампа, что он готовит доклад о действиях президента во время пребывания на посту и потенциальном препятствии правосудию.

Мюллер подтвердил необходимость опросить Трампа по двум поводам - чтобы выяснить, причастен ли он к российскому вмешательству и были ли у него какие-либо намерения помешать расследованию этого дела.

Статус президента вызвал споры среди приближенных к нему чиновников о его юридическом положении. Трамп и некоторые из его союзников считают, что риск уголовного преследования в его отношении невысок.

Другие советники, однако, отметили, что субъекты расследований могут легко стать объектами обвинения, и выразили обеспокоенность тем, что специальный прокурор хочет опросить Трампа, может поставить его в большую опасность.

Как известно, американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 года с целью способствовать Дональду Трампу.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, среди прочего призван установить, координировалось ли российское вмешательство на уровне контактов между штабом Трампа и правительством России.

Сам Дональд Трамп неоднократно называл подобные обвинения "охотой на ведьм".