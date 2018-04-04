Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада начала менять порядок оформления удостоверений жителями зоны АТО

Среда, 4 апреля 2018, 12:43

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4023, изменяющий процедуру оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, жителями зоны АТО или переселенцами.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В частности, проект предлагает внести изменение в закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции", дополнив его статьей 93 "Особенности оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции или переселились из нее на время ее проведения".

Этой статьей предусмотрено, что оформление соответствующих документов людям, которые продолжают жить в зоне АТО, осуществляется миграционным органом по месту обращения лица или его законного представителя.

Оформление документов для переселенцев на подконтрольную Киеву территорию осуществляется миграционным органом по фактическому месту жительства.

Законопроект предусматривает также, что для внесения в документы сведений о месте жительства может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Украинская правда
Темы: Верховная РадазаконодательствоАТОДонбасспереселенцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Верховная Рада
Нардеп-"слуга" Аристов, которого заметили на Мальдивах, слагает мандат
Стало известно, что делал в оккупированном Бердянске нардеп от ОПЗЖ Пономарев
Украина разработала собственные системы ПВО средней дальности – нардеп
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: