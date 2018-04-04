Рада начала менять порядок оформления удостоверений жителями зоны АТО

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4023, изменяющий процедуру оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, жителями зоны АТО или переселенцами.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В частности, проект предлагает внести изменение в закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции", дополнив его статьей 93 "Особенности оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции или переселились из нее на время ее проведения".

Этой статьей предусмотрено, что оформление соответствующих документов людям, которые продолжают жить в зоне АТО, осуществляется миграционным органом по месту обращения лица или его законного представителя.

Оформление документов для переселенцев на подконтрольную Киеву территорию осуществляется миграционным органом по фактическому месту жительства.

Законопроект предусматривает также, что для внесения в документы сведений о месте жительства может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.