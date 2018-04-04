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Аваков не видит Порошенко единым кандидатом от коалиции

Среда, 4 апреля 2018, 13:57
Аваков не видит Порошенко единым кандидатом от коалиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков подтверждает, что между президентской вертикалью и вертикалью "Народного фронта" обсуждаются планы на следующие выборы.

Об этом глава МВД поведал в интервью изданию LIGA.net.

На вопрос, позволяет ли текущий рейтинг и репутация президента Петра Порошенко говорить о нем как о едином кандидате от правящей коалиции, глава МВД сказал:

"Я вздрагиваю, когда слышу о едином кандидате. Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты – наряду с другими. И пусть каждый гражданин сам себе выбирает, кого он считает достойным".

Аваков напомнил, что является сторонником парламентской республики:

"Я, например, считаю, что очень правильно будет сделать парламентскую республику. Это бы остудило многие головы, которые борются за власть в стране. Устранило бы дуализм власти. Уменьшило количество группировок, которые борются друг с другом".

"Ведь у нас как в последние годы? Президент всегда борется с премьером. Премьер всегда борется с президентом. Это создает дисбаланс и конфликтные ситуации", – добавил он.

Глава МВД в который раз подчеркнул, что не имеет конфликтов с главой государства.

"Мы очень часто общаемся с президентом Порошенко... Мы не враги. Каждый выполняет свою функцию. Я – функцию министра, он – функцию президента", – утверждает Аваков.

По словам Авакова, совместный поход на выборы "Народного фронта" с президентской вертикалью – один из возможных сценариев, но глава МВД не является стронником этого сценария.

Реагируя на вопрос, что, согласно данных некоторых СМИ, между президентской вертикалью и вертикалью "Народного фронта" была достигнута договоренность о том, как идти на выборы, и что якобы 30% списка за НФ, Аваков сказал:

"Никаких договоренностей нет. Эту версию я тоже читал в прессе. Это был один из вариантов обсуждения. Логика варианта была в том, чтобы определить формат объединения центристских сил, для консолидации усилий по реформам и для участия в избирательном процессе. Как один из вариантов – да, обсуждалась совместная партия. Но я, например, не являюсь сторонником такого варианта".

"Мое глубокое убеждение: предвыборное окно возможностей закрывается, но у каждого из потенциальных участников остается возможность реализовать работу по своим направлениям. О выборах, я считаю, надо говорить несколько позже", – считает министр.

Темы: АваковНародный фронтвиборыПорошенко
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